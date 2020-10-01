İş yerine girmeye çalışan hırsızı pompalı tüfekle vurdu - İZMİR
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İş yerine girmeye çalışan hırsızı pompalı tüfekle vurdu - İZMİR

01.10.2020 04:35 | Son Güncelleme: 01.10.2020 04:57

İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi, hırsızlık yapmak için iş yerine girmeye çalışan 2 kişiden birini pompalı tüfekle vurdu.

İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi, hırsızlık yapmak için iş yerine girmeye çalışan 2 kişiden birini pompalı tüfekle vurdu.

Alınan bilgiye göre, Birol S. ile Ercan H, Yeşildere Caddesi üzerindeki bir kafeye hırsızlık amaçlı girmeye çalıştı.

O sırada kafede bulunan Ahmet K, şüphelileri görünce pompalı tüfekle ateş açarak Birol S'yi yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Diğer şüpheli Ercan H. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelilerin aynı gece hırsızlık amaçlı otomobillere girdiği de belirlendi.

İş yerine girmeye çalışan hırsızı pompalı tüfekle vurdu - İZMİR
İş yerine girmeye çalışan hırsızı pompalı tüfekle vurdu - İZMİR
İş yerine girmeye çalışan hırsızı pompalı tüfekle vurdu - İZMİR
İş yerine girmeye çalışan hırsızı pompalı tüfekle vurdu - İZMİR

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.10.2020 04:57:57. #1.14#
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