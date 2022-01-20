İş yerinden 250 bin liralık cep telefonu hırsızlığı şüphelisi kamerada - Haberler
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İş yerinden 250 bin liralık cep telefonu hırsızlığı şüphelisi kamerada

İş yerinden 250 bin liralık cep telefonu hırsızlığı şüphelisi kamerada
Demirören Haber Ajansı / Serhat Erdoğan - Haberler | Güncel

KIRŞEHİR'deki dükkandan 250 bin TL değerinde cep telefonu ve yedek parça çalan 2 hırsızlık şüphelisinden B.Ü. yakalandı.

KIRŞEHİR'deki dükkandan 250 bin TL değerinde cep telefonu ve yedek parça çalan 2 hırsızlık şüphelisinden B.Ü. yakalandı. Adliyeye sevk edilen B.Ü. tutuklandı, firari şüpheli M.T.'nin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

Olay, 5 Ocak'ta Medrese Mahallesi'nde meydana geldi. K.D.'nin iş yerine giren şüpheliler, 250 bin TL değerinde cep telefonu ve yedek parça çaldı. İş yeri sahibinin ihbarıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Bu kapsamda güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olayını B.Ü. ve M.T.'nin gerçekleştirdiğini belirledi. Şüphelilerden B.Ü. saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan B.Ü., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Firari şüpheli M.T.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


İş yerinden 250 bin liralık cep telefonu hırsızlığı şüphelisi kamerada

Demirören Haber Ajansı / Serhat Erdoğan - Son Dakika Haberleri

Türk Lirası, Güncel, Haber

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