Son dakika haberi... Bucak'ta silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti

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Son dakika gelişmesine göre Bucak'ta silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti Katil zanlısı iş yerinde dehşet saçtı Burdur Bucak'ta, çalıştığı iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan Hatice Işık hayatını kaybetti.

Bucak'ta silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti

Katil zanlısı iş yerinde dehşet saçtı

BURDUR - Burdur Bucak'ta, çalıştığı iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan Hatice Işık hayatını kaybetti.

Burdur'un Bucak ilçesinde Hacı Ömer Ağa Cami yanında bulunan bir işyerinde Hatice Işık, çalıştığı iş yerinde R.T. isimli zanlı tarafından silahlı saldırıya uğradı. Katil zanlısı R.T., 3 el ateş ettiği kadını yaraladıktan sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olay yerine çok sayıda emniyet ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Hatice Işık, olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olay yeri, polis ekipleri tarafından güvenlik çemberine alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEMAL TURAN KAYA