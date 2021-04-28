Son dakika haberi... Bucak'ta silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Bucak'ta silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / CEMAL TURAN KAYA - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Bucak'ta silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti Katil zanlısı iş yerinde dehşet saçtı Burdur Bucak'ta, çalıştığı iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan Hatice Işık hayatını kaybetti.

Bucak'ta silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti

Katil zanlısı iş yerinde dehşet saçtı

BURDUR - Burdur Bucak'ta, çalıştığı iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan Hatice Işık hayatını kaybetti.

Burdur'un Bucak ilçesinde Hacı Ömer Ağa Cami yanında bulunan bir işyerinde Hatice Işık, çalıştığı iş yerinde R.T. isimli zanlı tarafından silahlı saldırıya uğradı. Katil zanlısı R.T., 3 el ateş ettiği kadını yaraladıktan sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olay yerine çok sayıda emniyet ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Hatice Işık, olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olay yeri, polis ekipleri tarafından güvenlik çemberine alındı.

Son dakika haberi... Bucak'ta silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Bucak'ta silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Bucak'ta silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Bucak'ta silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Bucak'ta silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Bucak'ta silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Bucak'ta silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Bucak'ta silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Bucak'ta silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Bucak'ta silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Bucak'ta silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Bucak'ta silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Bucak'ta silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEMAL TURAN KAYA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Muş Derya Yanık Vedat Bilgin Meral Akşener
Magazin Hadise Hakan Altun Özcan Deniz Burak Sergen
Spor Diego Ünal Karaman Aykut Kocaman Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Bucak'ta silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 20:09:42. #1.15#

title