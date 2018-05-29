İş Yerinde Silahlı Saldırı Düzenleyen Şahıs Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'da bir iş yerinde silahlı saldırı düzenleyip kaçan şahıs gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir iş yerinde 3 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep R. ve Mehmet R.'ye ait iş yerine gelerek tabancayla ateş açıp kaçan 21 yaşındaki Okan A., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan Okan A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN