Fareyi görünce önce zıpladı sonra yere düştü! Anbean kamerada
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Fareyi görünce önce zıpladı sonra yere düştü! Anbean kamerada

Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel

Malatya'da dijital ürün satışı yapılan mağazada çalışan Atilla Durdu'nun ayağının yanından geçen fareyi görünce panik yapıp yere düştüğü anlar, kameraya yansıdı.

İnönü Caddesi'nde dijital ürün satışı yapılan mağazada çalışan Atilla Durdu'nun yanından fare geçti. Fareden korkup zıplayan Durdu, yere düştü.

GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ

O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi gördü. O anda yaşadıklarını anlatan Atilla Durdu, düşünce belinin ağrıdığını söyledi.

Fareyi görünce önce zıpladı sonra yere düştü! Anbean kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan

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