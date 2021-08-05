İş yerinde çıkan yangını hortum ve yangın tüpleri ile söndürmeye çalıştılar
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İş yerinde çıkan yangını hortum ve yangın tüpleri ile söndürmeye çalıştılar

İş yerinde çıkan yangını hortum ve yangın tüpleri ile söndürmeye çalıştılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangını söndürmeye çalışan vatandaşlar, alevlere hortum ve yangın tüpleri ile müdahale etti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangını söndürmeye çalışan vatandaşlar, alevlere hortum ve yangın tüpleri ile müdahale etti.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi İzmit Sanayi Sitesi 26. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde araç aksesuarı satışı yapan bir iş yerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar, bir yandan durumu itfaiye ekiplerine bildirirken bir yandan ise hortum ve yangın tüpleri ile alevlere müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından iş yerinde çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, iş yerinde büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi.

İki iş yeri daha alevlere teslim oluyordu

Aynı caddede bulunan iki iş yerinin sahipleri ise yangın sırasında kendi iş yerlerinde bulunan elektronik malzemelerden dumanların yükseldiğini ve zarar gördüğünü, yangının elektrik arızası ile çıkmış olabileceğini söyledi. Cadde üzerinde yedek parça satışı yaptığı iş yerinde, yangın sırasında televizyondan bir anda alevlerin yükseldiğini belirten Asım Özkaraaslan, "Sabah dükkanı açtık. Dumanlar çıkmaya başladı. Elektrik arıza çağrı merkezini aradık. Diğer arkadaşlar da dükkanlarında aynı sorunla karşılaşmış. Ondan sonra biz indirmek isterken, televizyondan dumanlar yükselmeye başladı. Daha sonra diğer dükkanda yangın çıktı. Olaydan yaklaşık bir buçuk saat sonra elektrik arıza ekipleri, 'arıza nerede geliyoruz' diye arıyor" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

İş yerinde çıkan yangını hortum ve yangın tüpleri ile söndürmeye çalıştılar
İş yerinde çıkan yangını hortum ve yangın tüpleri ile söndürmeye çalıştılar
İş yerinde çıkan yangını hortum ve yangın tüpleri ile söndürmeye çalıştılar
İş yerinde çıkan yangını hortum ve yangın tüpleri ile söndürmeye çalıştılar
İş yerinde çıkan yangını hortum ve yangın tüpleri ile söndürmeye çalıştılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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İş yerinde çıkan yangını hortum ve yangın tüpleri ile söndürmeye çalıştılar - Haberler
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