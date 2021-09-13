İş yerinde 15 litre kaçak alkol ele geçirildi
Malatya'da, bir iş yerinde 15 litre kaçak alkol ele geçirilirken, olayla ilgili şüpheli şahsa yasal işlem yapıldı.
Malatya'da, bir iş yerinde 15 litre kaçak alkol ele geçirilirken, olayla ilgili şüpheli şahsa yasal işlem yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, Battalgazi ilçesi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda, Akpınar semtinde bir iş yerinde 15 litre kaçak alkol tespit edildi.
Kaçak alkole el konuldu. Şüpheli şahsa yasal işlem yapıldı. - MALATYA
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