İş yeri sahibinin sopalarla dövülme anı kamerada
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İş yeri sahibinin sopalarla dövülme anı kamerada

SİİRT'te cep telefonu satışı yapan Sinan Ay, iş yerine gelen 2 kişinin sopalı saldırısına uğradı.

İş yeri sahibinin sopalarla dövülme anı kamerada
18.07.2020 12:57 | Son Güncelleme: 18.07.2020 13:04

SİİRT'te cep telefonu satışı yapan Sinan Ay, iş yerine gelen 2 kişinin sopalı saldırısına uğradı. Saldırı anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün kent Aydınlar Caddesi'nde meydana geldi. Cep telefonu satışı yapan Sinan Ay, bir misafiriyle otururken, kimliği belirsiz 2 kişi geldi. Müşteriden dışarı çıkmasını isteyen bu kişiler, içlerinden birinin elinde taşıdığı ceketin altına gizlediği sopaları çıkarıp, Sinan Ay'a saldırdı. Ay'ın yardımına çevredeki esnaf yetişti. Esnafın müdahalesiyle saldırganlar dışarı çıkarıldı. Bu sırada saldırganlardan biri sopayla bu kez iş yerindeki cam rafları kırdı. Şüpheliler kaçarken, saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polisin ifadesine başvurduğu Sinan Ay, saldırganları tanımadığını söyledi. Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA

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