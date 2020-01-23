İş Sanat'ın Çocuk Oyunlarında Müzik ve Tiyatro İç İçe

23.01.2020 09:39 | Son Güncelleme: 23.01.2020 09:39

Fırtına

Klasik müzik ve tiyatroyu buluşturan "Fırtına" oyununda Geveze Piyanist ve arkadaşları Ludwig van Beethoven'ın 250'nci doğum yılını, bestecinin en sevdiği yazar W. Shakespeare ile kutluyor.

"Geveze Piyanist" Emir Gamsız ve Spolin-ist Öykü Tiyatrosu tarafından hazırlanan Ege Maltepe'nin yönettiği oyunun ilk bölümünde klasik müzik, "Geveze Piyanist" ve Ceyda Düvenci tarafından çocuklara eğlenceli bir şekilde anlatılırken, ikinci bölümde ise William Shakespeare'in Fırtına adlı oyunu, Spolin-İst Öykü Tiyatrosu'nun oyuncuları tarafından sergilenecek.

6 yaş ve üzeri seyirciler için önerilen oyun 26 Ocak Pazar günü 15.00'te İş Kuleleri Salonu'nda sahnelenecek.

Robot Pinokyo

Yekta Kopan'ın yeniden kaleme aldığı, Lerzan Pamir'in yönettiği oyunun dramaturjisini Mehmet Ergen, anlatıcılığını Aslı Tandoğan üstlenirken, Pinokyo karakterine Anıl Altınöz hayat veriyor. Oyunun müzikleri Tolga Çebi'ye, koreografisi ise Selçuk Boran'a ait. Robot Pinokyo'nun dekor ve ışık tasarımı Cem Yılmazer, kostümleri ise Gül Sağer imzası taşıyor.

İş Sanat'ın yeni müzikli çocuk oyunu Robot Pinokyo heyecan, kahkaha ve eğlence dolu bir büyüme hikâyesi.

4 yaş ve üzeri seyirciler için önerilen oyun, 9 Şubat Pazar günü 15.00'te İş Kuleleri Salonu'nda sahnelenecek.

Kaynak: Bültenler