İş Sanat'ın çevrim içi sezonu 17 Kasım'da sanatseverlerle buluşacak

İSTANBUL (AA) - İş Sanat yeni sezonunu, Maximum Uniq Hall'da orkestra şefi Rengim Gökmen yönetimindeki İstanbul Ensemble konseri ile açtı.

Konserde solist olarak çellist Istvan Vardai sahne aldı. Seyircili olarak canlı kayda alınan konser, 17 Kasım'da saat 20.30'da, İş Sanat'ın YouTube kanalında, ilk gösterimiyle yayında olacak.

Konser aynı zamanda çevrim içi sezonun da açılış konseri olarak izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Pandemi döneminde İş Sanat'ın "Umut ve Dayanışma" adını verdiği çevrim içi sezonunda çoğunluğu bağımsız çalışan müzisyenlerden oluşan ve o dönemin sembolü haline gelen İstanbul Ensemble, bu sezon 60 kişiden oluşan kadrosuyla açılış konserini gerçekleştirdi.

2014 yılında İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ile verdiği konserin ardından ikinci defa İstanbul seyircisiyle İş Sanat'ın yeni sezon açılışında bulunan Istvan Vardai ise konserde, viyolonsel repertuvarının en tanınan eserlerinden biri olan Edward Elgar'ın viyolonsel konçertosunu seslendirdi.

Avrupa'nın hemen hemen bütün ülkeleri dahil olmak üzere ABD'de ve Güney Amerika'da da konserler yöneten Rengim Gökmen'in yönetiminde gerçekleşen İş Sanat 22. sezon açılış konserinin programında ayrıca Gioacc­hino Rossini'nin "Hırsız Saksağan Uvertürü" ve Ludwig van Beethoven'ın "Pastoral Senfonisi yer aldı.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Son Dakika Haberleri

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