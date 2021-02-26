İş nasıl bulunur? İş bulmak için neler yapılmalı? İş görüşmesinde nelere dikkat edilmeli?

İş görüşmesinde nasıl giyinilir? İş görüşmesinde nelere dikkat edilir? İş nasıl bulunur? İş bulmak için neler yapılmalı? CV nasıl hazırlanır? Örnek CV! Detaylar haberimizde.

İş başvuru yaparken dikkat edilmesi gereken birkaç önemli nokta var. Peki, İş nasıl bulunur? İş bulmak için neler yapılmalı? İş görüşmesinde nelere dikkat edilmeli?

İŞ NASIL BULUNUR?

1. Planlı davranın

2. Görünmeyen iş piyasasını değerlendirin

3. Değişikliklere uyum sağlamaya hazır olun

Sevdiğiniz iş için başvuru yapın

4. Etkili bir özgeçmiş hazırlayın

İŞ GÖRÜŞMESİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

İş'e göre giyinin,

Rahat ve pozitif olun

Gülümseyin

Vücut dili

Güncel ve doğru referanslar verin