İş makinesinin motoruna yuva yapan kuşun 6 yavrusu oldu
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İş makinesinin motoruna yuva yapan kuşun 6 yavrusu oldu

İş makinesinin motoruna yuva yapan kuşun 6 yavrusu oldu
Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Haberler | Güncel

TOKAT'ın Pazar ilçesinde belediyenin gölet inşaatında kullandığı ekskavatörün motor bölümüne yuva yapan 'ak kuyruksallayan' kuşunun kuluçkadaki 6 yumurtasından 6 yavru çıktı.

TOKAT'ın Pazar ilçesinde belediyenin gölet inşaatında kullandığı ekskavatörün motor bölümüne yuva yapan 'ak kuyruksallayan' kuşunun kuluçkadaki 6 yumurtasından 6 yavru çıktı.

Pazar Belediyesi'nce yapılan Erkilet Göleti çalışmalarına ramazan ayında ara verildi. İnşaatta kullanılan ekskavatör ise bakımları yapıldıktan sonra inşaat alanı yakınlarına bırakıldı. Bayram sonrası tekrar çalışmalara başlamak için gelen belediye ekipleri, ekskavatörün motor kısmında bir yuva ve içinde 6 kuş yumurtası gördü. Yuvanın ak kuyruksallayan kuşuna ait olduğu belirlendi. Durumu haber alan Pazar Belediye Başkanı Erdoğan Yılmaz, yavrular yumurtadan çıkana kadar ekskavatörün çalıştırılmaması talimatı verdi. Kuluçka dönemi sona eren 6 kuş yumurtasından 6 yavru çıktı. Belediye Başkanı Erdoğan Yılmaz, yavrular yuvadan uçana kadar ekskavatörün park halinde bekleyeceğini söyledi.Başkan Yılmaz, "Yumurtadan çıkmasını umutla bekliyorduk. Yumurtaların 6'sı da çıkmış. Yavrular da iyiler, sağlıklılar. Herhalde 10-15 güne kalmaz yuvadan uçarlar. Bizim için de onları büyütmek güzel oldu. Bu kuşlar 20 gündür burada yatıyor. Biz de 7-8 günlük araç kiraladık. Aracı kiraladığımız arkadaşımıza durumu anlatınca bize indirim de yaptı. Kuşlar uçtuktan sonra o yuvayı anı olarak alacağım. Makam odama götüreceğim. Çok özenerek yapılmış bir yuva, çok hoşumuza gitti" dedi. 


- Tokat
İş makinesinin motoruna yuva yapan kuşun 6 yavrusu oldu
İş makinesinin motoruna yuva yapan kuşun 6 yavrusu oldu
İş makinesinin motoruna yuva yapan kuşun 6 yavrusu oldu
İş makinesinin motoruna yuva yapan kuşun 6 yavrusu oldu
İş makinesinin motoruna yuva yapan kuşun 6 yavrusu oldu
İş makinesinin motoruna yuva yapan kuşun 6 yavrusu oldu
İş makinesinin motoruna yuva yapan kuşun 6 yavrusu oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz

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