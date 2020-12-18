İş makinesine kolunu kaptıran işçinin kopan kolu yerine dikildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İş makinesine kolunu kaptıran işçinin kopan kolu yerine dikildi

18.12.2020 15:58 | Son Güncelleme: 18.12.2020 16:13

İş makinesine kolunu kaptıran işçinin kopan kolu yerine dikildi Şanlıurfa'da bir tekstil fabrikasında kolunu makineye kaptıran işçinin kopan kolu gerçekleştirilen 4 ameliyatla yeniden yerine dikildi.

İş makinesine kolunu kaptıran işçinin kopan kolu yerine dikildi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bir tekstil fabrikasında kolunu makineye kaptıran işçinin kopan kolu gerçekleştirilen 4 ameliyatla yeniden yerine dikildi.

Şanlıurfa'da bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan 42 yaşındaki Bakır Dipbakuz bir anlık dikkatsizlik sonucu elini makineye kaptırdı. Ağır yaralanan Dipbakuz, olay yerine sevk edilen ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Acil Serviste ilk müdahalesi yapılan hasta daha sonra acil ameliyat alındı. El Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Numan Atılgan tarafından ameliyatı planlanan hastanın ilk müdahalesi yapılarak elin ve kolun dolaşımı sağlandı. Yaklaşık 7 saat süren ameliyat sonucu hastanın kolu yerine dikildi. Hastanın kolu 4 ameliyat sonucu yerine dikildiğini belirten Op. Dr. Atılgan, "Hastamıza aşamalı olarak 4 ameliyat gerçekleştirdik. Ameliyat sonrası takiplerinde problem yaşamadığımız hastamızın taburculuğunu planlanmaktayız. Böyle ciddi ve kompleks yaralanmalar hastanemiz el cerrahisi kliniğinde başarıyla yapılmakta olup hastanemizin güçlü alt yapısıyla hizmet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Tekstil fabrikasında çalışırken bir anlık dalgınlık sonucu kolunu makineye kaptırdığını belirten Bakır Dipbakuz, ameliyatı gerçekleştiren doktorlara teşekkür etti.

İş makinesine kolunu kaptıran işçinin kopan kolu yerine dikildi
İş makinesine kolunu kaptıran işçinin kopan kolu yerine dikildi
İş makinesine kolunu kaptıran işçinin kopan kolu yerine dikildi
İş makinesine kolunu kaptıran işçinin kopan kolu yerine dikildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Lütfi Elvan Fahrettin Koca Mustafa Varank Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Şevket Çoruh İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Pierre Webo Ali Şansalan Kylian Mbappe Cristiano Ronaldo
Tüm Haberler Karar Kredi Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İş makinesine kolunu kaptıran işçinin kopan kolu yerine dikildi | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 16:13:34. #1.14#
title