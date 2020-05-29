İş makinesine çarpan otomobilin sürücüsü öldü BİTLİS'te, iş makinesine arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Fevzi Kılınç (61), hayatını kaybetti.

BİTLİS'te, iş makinesine arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Fevzi Kılınç (61), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Ahlat ilçesinin Yamlar mevkiinde meydana geldi. Fevzi Kılınç yönetimindeki 13 EC 404 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önünde ilerleyen iş makinesine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kılınç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. AFAD ekiplerince otomobilden çıkarılan Kılınç'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Ahlat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA