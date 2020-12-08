İş istiyorum dediği için engellendiğini söyledi, işin aslı farklı çıktı
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İş istiyorum dediği için engellendiğini söyledi, işin aslı farklı çıktı

08.12.2020 12:49 | Son Güncelleme: 08.12.2020 12:53
İş istiyorum dediği için engellendiğini söyledi, işin aslı farklı çıktı

Şanlıurfa'da bağırsak kanseri olduğu için iş bulamadığını ve belediyeden iş talep ettiği için sosyal medya hesaplarından engellendiğini iddia eden şahsın, belediye başkanının şahsi sosyal medya hesabına yaptığı hakaret içerikli yorumlar nedeniyle engellendiği ortaya çıktı.

Şanlıurfa'da bağırsak kanseri olduğu için iş bulamadığını ve belediyeden iş talep ettiği için sosyal medya hesaplarından engellendiğini iddia eden şahsın, belediye başkanının şahsi sosyal medya hesabına yaptığı hakaret içerikli yorumlar nedeniyle engellendiği ortaya çıktı. Belediyeden yapılan açıklamada şahsın iddiaları yalanlandı.

Şanlıurfa'da yaşayan H.K., Büyükşehir Belediyesinin resmi sosyal medya hesabı ile Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün kişisel sosyal medya hesabından engellendi. Ulusal basında yer alan bir haberde H.K. isimli şahıs, küfür, hakaret, saldırgan paylaşımlar yapmadan belediyeden iş istediği ve bu yüzden engellendiğini iddia etti.

Belediye iddiaları yalanladı

Konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan Büyükşehir Belediyesi, şahsın iş istediği için değil, belediye başkanının sosyal medya hesabına yaptığı hakarete varan, tahrik edici yorumlar nedeniyle engellendiğini açıkladı. Belediyenin açıklamasında, "Kasıtlı yaklaşımlarla sosyal medya üzerinden tarafımıza mesnetsiz iddialarda bulunarak, suçlayıcı ve karalayıcı ithamlarda bulunan ilgili şahısın, sosyal medya hesabından engellenmesinin nedeni 26 Haziran 2020'de "Şanlıurfalı tarım işçilerini taşıyan minibüsün kaza yapmasından ve o kazada hayatını kaybedenlerden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini sorumlu tutmasıdır. Şahıs, 26 Haziran 2020 tarihinde Belediye başkanımızın sosyal medya hesabının altına yorum yaparak, kazadan ve hayatını kaybedenlerin müsebbibi olarak bizleri göstermiştir. Haddini aşan bir tavırla "Yazıklar olsun sizlere" benzeri paylaşımlarla toplumsal tahriklerde bulunmuştur. Şahıs İŞKUR'da işe başlamış, iş süresi sona ermiştir. Belediye Başkanımız Şanlıurfalı hemşehrilerimiz için yürüttüğü birçok istihdam projesi ve oluşturduğu istihdam birimi üzerinden vatandaşların iş talepleriyle yakından ilgilenmektedir. Şahsın asıl amacı kaza nedeni ile hayatını kaybedenlerin yakınlarını kendi şahsi emellerine alet ederek; kışkırtıcı, suçlayıcı, haksız ve gerçeğe aykırı yorumlarla kamuoyunu yanıltmaktır. Bu tür fevri ve tehlikeli söylemlerin önüne geçmek adına hesap engellenmiştir" ifadelerine yer verildi.

Hakarete varan, tahrik edici yorumlar

Öte yandan H.K. isimli şahsın, farklı zamanlarda Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün şahsi sosyal medya hesabındaki paylaşımlarının altına iş talebiyle ilgisi olmayan incitici yorumlar yaptığı belirlendi. Yorumlarda milletvekillerinin de hedef alındığı gözlendi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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