İş insanından güvenlik güçlerine tatlı ikramı
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İş insanından güvenlik güçlerine tatlı ikramı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir firma tarafından faaliyet Ramazan Bayramı'nda görev yapan polis ve jandarma ekiplerine yemek ve tatlı ikramı yapıldı.

İş insanından güvenlik güçlerine tatlı ikramı
26.05.2020 11:45 | Son Güncelleme: 26.05.2020 11:48

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir firma tarafından faaliyet Ramazan Bayramı'nda görev yapan polis ve jandarma ekiplerine yemek ve tatlı ikramı yapıldı.

İş insanı Behsat Uyanıker, bayramda ilçede görev yapan güvenlik güçleri için yemek hazırlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bölge Trafik İstasyon Amirliğini ziyaret eden Uyanıker, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Sedat Özmen, İlçe Emniyet Müdürü İrfan Korkmaz ve nöbet tutan emniyet ve jandarma personeliyle bayramlaştı.

Daha sonra önceden hazırlattığı 100 kişilik yemek ve tatlıyı ikram etti. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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