İş insanından ambulans helikopterin zarar vereceği ekili arazinin zararını karşılama taahhüdü

Eski Kunduz Yağlı Pehlivan Güreşleri Ağası, hayırsever iş adamı Şükrü Özdemir, ambulans helikopterin ekili araziye inmesi halinde oluşacak zararı karşılama taahhüdünde bulundu.

Eski Kunduz Yağlı Pehlivan Güreşleri Ağası, hayırsever iş adamı Şükrü Özdemir, ambulans helikopterin ekili araziye inmesi halinde oluşacak zararı karşılama taahhüdünde bulundu.

Ankara'da ikamet eden Özdemir, bir süre önce Vezirköprü ilçesinde ambulans helikopterin ekili alana inmesine izin verilmemesi üzerine hastayı alamadan geri dönmek zorunda kaldığı haberini izleyince derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Bundan sonra Vezirköprü ilçesinde hangi mahalleye gelirse gelsin, ekili alana zarar vermek zorunda kalsa da ambulans helikopterin hastasını almasına izin verilmesini isteyen Özdemir, "Tüm hemşehrilerim için zararı ben karşılamaya hazırım. Yeter ki insanlarımıza bir şey olmasın. Haberlere konu olan hasta kardeşimize de geçmiş olsun." dedi.

Kaynak: AA