İş insanına şantaj şoku: Para vermezsen cinsel içerikli konuşmalarımızı eşine göstereceğim

Ünlü ve evli bir iş insanı geçtiğimiz yaz sosyal medya hesabından bir kadın ile tanıştı. Neşe E. isimli kadınla bir süre sosyal medya üzerinden görüşen iş insanı, genç kadınla daha sonra telefonlaşmaya başladı.

İLİŞKİYİ BİTİRİNCE ŞANTAJ YAPTI

Sabah'ın haberine göre günler süren ikili arasındaki mesajlaşmalar, yerini cinsel içerikli konuşmalara bıraktı. İddiaya göre, konuşmalar sonrası iş insanı kadından rahatsız oldu ve numarasını engelledi. Fakat kadın, iş insanının peşini bırakmayarak başka telefon numaralarından aramaya devam etti.

"PARA VERMEZSEN KONUŞMALARI KARINA GÖNDERİRİM"

Genç kadın yine iddiaya göre aramalarında, "Bana eğer para vermezsen konuşmalarımızı eşine göndereceğim, ailenle de paylaşacağım" diyerek tehditler savurdu. Şantaja boyun eğen iş insan, kendisine gönderilen iban bilgilerine önce 10 bin lira gönderdi. Olayın şokunu üzerinden atamayan iş insanı banka hesabına, 3,5 bin lira daha gönderdi.

SAVCILIĞA KOŞTU

Şantajın devam etmesi ardından karakola başvuran ünlü isim, kendinden şantaj yoluyla para isteyen şahısın cezalandırılasını istedi. İş insanını arayan telefon numaralarının yurtdışı numarası olduğu tespit edilirken, özel bir bankaya ait olan hesap bilgilerinin ise Neşe ismine kayıtlı olduğu tespit edildi. Soruşturma sürüyor.

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