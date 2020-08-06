İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
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İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim

Konya'da reklamcı Emrah Y., 2 çocuk annesi kadına 'Ünlüler de oynuyor' diyerek, para karşılığı soyunulan oyunda oynamasını teklif etti. "Tişörtünü çıkar sana 500 lira" sözleriyle oyunu anlatan reklamcı, 'fuhşa teşvik'ten hapis cezası aldı.

06.08.2020 14:12 | Son Güncelleme: 06.08.2020 14:42

Konya'da eşinden boşandıktan sonra maddi sıkıntılar yaşan 2 çocuk annesi Ö.Y, iş görüşmesi yaptığı Emrah Y'den iğrenç teklif aldı. 2017 yılında Emrah Y, Ö.Y'ye ünlülerin de oynadığı bir oyun olduğunu ve soyunması halinde çok para kazanarak borçlarını kapatabileceğini söyledi. Teklifi kabul etmeyen kadına tehdit ve sözlü tacizde bulunan Emrah Y. hakkında dava açıldı. Emrah Y. 'cinsel taciz' suçundan beraat ederken, 'fuhuşa teşvik' suçundan iyi hal indirimiyle 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

"İŞ GÖRÜŞMESİ YAPACAKTIK"

Ö.Y. ifadesinde yaşadıklarını şöyle anlattı: "Evli olduğum süreçte bir güzellik salonu işletiyordum. İş yerimin reklamını verdiğim bir dergide çalışan Emrah ile tanıştık. İşimi kaybettikten 7-8 yıl sonra, beni sosyal medya üzerinden aradı. Öncesinde işletmeciydim, o beni aradığında işçiydim, bunu bilerek geldi. Bana yardımcı olmak istediğini, iş bulabileceğini söyledi. Ben de çocuklarımla daha fazla vakit geçirmek istiyordum, çevresinin de geniş olduğunu biliyordum, şartları uygun olan bir işi kabul edebileceğimi söyledim. Bana birlikte çalışabileceğimizi, bütün borçlarımı kapatabileceğini söyledi. Borcum olmadığını, sadece düzenli bir iş istediğimi bildirdim. Görüşelim, ajansım var, seni orada değerlendirebilirim dedi. Ben iş görüşmesi yapacağımızı düşünerek görüştüm."

İş görüşmesi bahanesiyle ahlaksız teklif aldı! Kabul etmeyince sözlü tacize uğradı

"TİŞÖRTÜNÜ ÇIKAR SANA 500 LİRA VERECEĞİM"

Bir kafede görüştüklerini ifade eden genç kadın, "Emrah'la iş bulmam konusunda yardımcı olacağını düşündüğüm için bir kafede görüşmeye gittim. 'Sakın kimseye söyleme' dedi. Saçma sapan cinsel içerikli bir oyundan bahsetti. Konu, iş konuşmasına gelemedi. Ben de cinsel içerikli bir konuşma olması nedeniyle gerildim, telefonumun kaydını açtım. Çek Cumhuriyeti'nde oynanan bir oyun olduğunu, Türkiye'de de oynandığını anlattı. Oyunda para karşılığında kıyafet çıkarılıyormuş. Bazı bölgelere dokunarak, kronometre tutularak bir rakam belirleniyormuş. 'Tişörtünü çıkar sana 500 lira vereceğim' deniyormuş, kadın istediği zaman duruyormuş. Bana, 'Ben seni tanıyorsam sen bu oyundan korkunç zevk alırsın, sen çılgın bir kadınsın, senin bir şey yaptığını görmeme gerek yok ki enerjini hissediyorum, sen her türlü manyaklığı yapabilecek potansiyelde kadınsın' dedi. 'Benim ihtiyacım var borç ver' diyorlar. Niye borç vereyim? Ne gerek var? Zaten oyunu oynarsak, ben sana para vermiş olacağım' dedi. İstanbul'daki bir menajerin oyunu ünlülerin de oynadığını anlattığını söyledi. 'Bir gecede 2-3 bin lira alınabilir bu oyunla, çalışmaya gerek yok' dedi. Kimsenin duymayacağını, ünlülerin de oynadığını söyleyerek güven vermeye ve özendirmeye çalıştı." dedi.

İş görüşmesi bahanesiyle ahlaksız teklif aldı! Kabul etmeyince sözlü tacize uğradı

FUHŞA TEŞVİKTEN CEZA ALDI

Ö.Y'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma sonunda Emrah Y. hakkında 'cinsel taciz' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar, 'bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek suçlarından' da 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyla dava açıldı. Konya 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonunda Emrah Y. 'cinsel taciz' suçundan beraat ederken, 'fuhuşa teşvik' suçundan iyi hal indirimiyle 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, 5 yıl süreyle ertelendi.

MANEVİ TAZMİNAT DAVASI DEVAM EDİYOR

Ö.Y'nin avukatı Ayşe Yaman, hukuki sürecin devam ettiğini belirterek, "Mahkeme fuhuşa teşvik suçundan cezalandırılmasına karar verdi, daha önce sabıkası olmadığı için hükmün açıklanmasının geri bırakılması dediğimiz bir nevi erteleme kararı verildi. Manevi tazminat davamızı da açtık, dava devam ediyor" dedi.

İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
Haber Yorumları (3)
MOSHEU: Yazık
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HOLLANDALI ERKAN: Daha dun ne dedik kadınları ewlerde tutun iş hayatı erkeklerin,ew hayatınıda kadınlara tahsis edin huzura kavuşursunuz.Hukumeti goreve çagırıyoruz gereksiz şeyler ile gundem yapıp oy toplamaktan vazgeçin.Halkın kanayan yaralarını sarmaya çalışın.Yaptıgınız Îstanbul sozleşmesi aile kavramının dibine dinamit koydu.Bundan sonra ulkede oluşacak kadın cinayetleri ve intiharların sebebi sizlerin yanlış politikasıdır.
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HAN: Tacizden beraat fuhsa tesvikten iyi hal indirimi vay beee
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