İş elbisesi ile namaz kılınabilir mi? Diyanet fetvaları!

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, vatandaşlardan gelen dini soruları yanıtlıyor. Bu kapsamda vatandaşların en çok sorduğu sorulardan biri olan İş elbisesi ile namaz kılınabilir mi? konusunda detaylı açıklama yapıldı. Peki, İş elbisesi ile namaz kılınabilir mi?

Dini konularda araştırma yapanlar iş elbisesi ile namaz kılınabilir mi, konusunda detaylı incelemeler yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vasıtasıylaİş elbisesi ile namaz kılınabilir mi? konusunda fetva yayınladı. Peki,İş elbisesi ile namaz kılınabilir mi? İşte, detaylar

İŞ ELBİSESİ İLE NAMAZ KILINABİLİR Mİ?

Namazın şartlarından birisi necasetten (pislikten) taharettir. Namaz kılacak kişinin elbisesinde, bedeninde ve namaz kılacağı yerde, kan, idrar, şarap, dışkı gibi namaza mani necasetler bulunmamalıdır (Merğînânî, el-Hidâye, I, 228,229).

İşin cinsine göre iş elbisesinde bulunan badana, boya, madenî yağlar, pas ve benzeri kirler necaset olmadıkları için namazın sıhhatine engel değildir (Merğînânî, el-Hidâye, I, 228-248). Ancak, namaz için camiye veya mescide gidecek kişinin temiz elbise giymesi Kur'an-ı Kerim'in tavsiyesidir. (A'râf, 7/31).