İş arkadaşıyla gördüğü eski sevgilisini ormana kaçırdı! Önce soyup cinsel ilişkiye zorladı, sonra üzerlerine tuvaletini yaptı
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İş arkadaşıyla gördüğü eski sevgilisini ormana kaçırdı! Önce soyup cinsel ilişkiye zorladı, sonra üzerlerine tuvaletini yaptı

İş arkadaşıyla gördüğü eski sevgilisini ormana kaçırdı! Önce soyup cinsel ilişkiye zorladı, sonra üzerlerine tuvaletini yaptı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'da Mehmet C. eski sevgilisini iş arkadaşıyla yürürken görünce ikisini de ormana kaçırdı. Genç kız ile iş arkadaşını soyup, cinsel ilişkiye zorlayan ve üzerlerine tuvaletini yapan Mehmet C. ile taksici arkadaşı Ümit A. gözaltına alınıp mahkemece tutuklandı.

Bolu'da nakliyecilik yapan Mehmet C. pastanede çalışan eski sevgilisini, önceki gün iş yerinden erkek arkadaşıyla sokakta yürürken gördü.

ORMANA KAÇIRDI

Mehmet C. yanına taksicilik yapan arkadaşı Ümit A.'yı da alarak eski sevgilisi ve yanındaki arkadaşını hafif ticari araca bindirip ormana kaçırdı.

ÇIRILÇIPLAK SOYUP CİNSEL İLİŞKİYE ZORLADI

İddiaya göre Mehmet C. ve Ümit A. ormanda genç kız ve iş arkadaşını çırılçıplak soyarak darbetti ve cinsel ilişkiye zorladı. Bu sırada darp da devam etti.

ÜZERLERİNE TUVALETLERİNİ YAPTILAR

2 arkadaş, son olarak kanlar içinde kalan genç kız ve arkadaşının üzerlerine tuvaletini yaptı. Mehmet C. ve Ümit A., yaşananları anlatmaları durumunda cep telefonuna kaydettikleri görüntüleri herkese izletecekleri tehdidiyle genç kız ve arkadaşını şehir merkezine bıraktı.

TUTUKLANDILAR

Genç kız ve arkadaşı, durumu polise bildirerek şikayetçi oldu. Polis tarafından yakalanan Mehmet C. ve Ümit A., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük

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