İş adamı Şemsettin Şemsettinoğlu hayatını kaybetti
Kayserili iş adamı Şemsettin Şemsettinoğlu hayatını kaybetti.
24.03.2020 12:09 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:09
Kayserili iş adamı Şemsettin Şemsettinoğlu hayatını kaybetti.
80 yaşındaki iş adamı Şemsettin Şemsettinoğlu, yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle bugün hayatını kaybetti. Şemsettinoğlu'nun cenazesi Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve yakınlarının katılımıyla Kayseri Şehir Mezarlığına defnedildi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA