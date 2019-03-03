İş Adamı Orhan Abalıoğlu Hayatını Kaybetti

Denizlili iş adamı Orhan Abalıoğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi



Abalıoğlu Yem, Soya ve Tekstil Sanayi şirketinin 84 yaşındaki sahibi Orhan Abalıoğlu yaklaşık 2 aydır organ yetmezliği tedavisi gördüğü Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Abalıoğlu'nun cenazesi yarın Müftü Ahmet Hulusi Efendi Cami'sinde kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'taki aile kabristanlığında toprağa verileceği öğrenildi.



Dört çocuk babası Abalıoğlu'nun kentte birçok yardım, bağış ve okul yaptırmasıyla tanınıyordu.

Kaynak: AA