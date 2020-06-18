Irresistible Filmi
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Irresistible Filmi

Irresistible filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Irresistible filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Irresistible Filmi
18.06.2020 14:54 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:58

Gary Zimmer, demokrat görüşlü bir siyasi strateji uzmanıdır. Ulusal Demokratik Komite’nin başında bulunan Gary, yakın zamanda gerçekleşecek olan Wisconsin kasabasındaki seçimler için çalışmaktadır. Tam da bu sırada işçilerin haklarını savunan emekli bir deniz albayının videosunu izleyen Gary, seçimleri sağ kanadın kazanacağını inanmaya başlar. Ancak Cumhuriyetçilerin önemli isimlerinden Faith’in olaya katılması işlerin karışmasına neden olur.

Yönetmen: Jon Stewart

Senaryo: Jon Stewart

Oyuncular: Steve Carell, Rose Byrne, Chris Cooper, Brent Sexton, Will Sasso, C.J. Wilson , Kevin Maier, Tom Key, Alan Aisenberg, Topher Grace, Matt Lewis, Vince Pisani, Kurt Yue, Denise Moyé, Andre Rodriguez II, Neal Reddy, Sasha Morfaw, Kelsi Macaluso, Will McLaughlin, Blake Jones, William Smith

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Irresistible

Yapımcı Firma: Plan B Entertainment

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 101 dk.

Dağıtıcı Firma: Plan B Entertainment

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com

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