İrpin'den tahliyeler devam ediyor - Haberler

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İrpin'den tahliyeler devam ediyor

AA - Wolfgang Schwan - Güncel
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Yanmış araba Yerde yatan ceset İrpin'den ayrılanların yıkılmış köprünün altından geçişi Sedyeyle taşınan insanlar Tekerlekli sandalyeyle taşınan kadın Rusya-Ukrayna savaşının sıcak noktalarından başkent Kiev yakınındaki İrpin kentinde yaşayan sivillerin tahliyesi devam ediyor.

Yanmış araba

Yerde yatan ceset

İrpin'den ayrılanların yıkılmış köprünün altından geçişi

Sedyeyle taşınan insanlar

Tekerlekli sandalyeyle taşınan kadın Rusya- Ukrayna savaşının sıcak noktalarından başkent Kiev yakınındaki İrpin kentinde yaşayan sivillerin tahliyesi devam ediyor.

İrpin'den tahliyeler devam ediyor

İrpin'den tahliyeler devam ediyor

İrpin'den tahliyeler devam ediyor

AA / Wolfgang Schwan - Güncel

Ukrayna, Rusya, Kiev, Güncel, Haberler

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