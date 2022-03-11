İrpin'den tahliyeler devam ediyor
AA - Wolfgang Schwan - Güncel
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Yanmış araba Yerde yatan ceset İrpin'den ayrılanların yıkılmış köprünün altından geçişi Sedyeyle taşınan insanlar Tekerlekli sandalyeyle taşınan kadın Rusya-Ukrayna savaşının sıcak noktalarından başkent Kiev yakınındaki İrpin kentinde yaşayan sivillerin tahliyesi devam ediyor.
Yanmış araba
Yerde yatan ceset
İrpin'den ayrılanların yıkılmış köprünün altından geçişi
Sedyeyle taşınan insanlar
Tekerlekli sandalyeyle taşınan kadın Rusya- Ukrayna savaşının sıcak noktalarından başkent Kiev yakınındaki İrpin kentinde yaşayan sivillerin tahliyesi devam ediyor.