İrmik helvası nasıl yapılır? 10 Kasım Masterchef Atatürk'ün en sevdiği yemekler! İrmik helvası tarifi sütlü nasıl yapılır?

Pek çok kişinin beğeniyle yediği irmik helvası tadı güzel olduğu kadar yapılışı da kolaydır. İrmik helvası malzemeleri nelerdir? İrmik helvası püf noktaları nelerdir? İrmik helvası kaç kalori? Sütlü irmik helvası nasıl yapılır? Sütlü irmik helvası nasıl yapılır? Sütlü irmik helvası tarifi nedir?

Özellikle içinde dondurma olan irmik helvaları çok beğeniliyor. Kafelerde, restoranlarda dondurmalı irmik helvası çok satılıyor. Fakat sizler düşük maliyetle evlerinizde irmik helvası ve sütlü irmik helvası tatlısı yapabilirsiniz. Hemen tarife geçelim.

İRMİK HELVASI NEDİR?

İrmik helvası, irmiğin un, şeker, yağ (margarin veya tereyağı) ve arzuya göre çam fıstığı, su, süt gibi diğer katkılarla kavrulmasıyla elde edilen bir çeşit Türk tatlısıdır. Sıcak veya soğuk şekilde servis edilebilir ve yenilebilir. İrmik helvasının kalorisi düşük olsa da lif bakımından zengin olduğu için çok faydalı bir tatlıdır. İrmik helvası yapımında tereyağı kullanmak çok tavsiye edilir. Daha çok lezzetli olur.

İRMİK HELVASI MALZEMELERİ

2 dolu yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı irmik

1,5 su bardağı şeker (Çok şekerli tercih etmezseniz 1 bardak olarak kullanabilirsiniz. )

2 su bardağı su

İRMİK HELVASI YAPILIŞI

Tereyağını tavaya alalım.

Eridikten sonra irmiği ekleyelim.

Orta büyüklükteki ocakta, orta ateşte olacak şekilde 3 dakika karıştırarak kavuralım.

3 dakika geçtikten sonra 3 4 dakika daha kısık ateşte kavuralım.

İrmiğin rengi sütlü kahve rengine dönecektir. Bu kavrulduğunu gösterir. Bu renkten daha az kavrulmasını isterseniz ona göre erken alabilirsiniz.

Kavrulduktan sonra şekeri ekleyelim, yaklaşık 4 dakika şekerle kavuralım.

Şekerle kavrulduğu anda yanmaması için dikkatli ve hızlı olalım.

Yaklaşık 10 dakika kavrulan irmiğin altını kısıktan normale alıp su ekleyelim. Su sıçramasına da dikkat ediniz.

Su kaynadıktan sonra, ocağı tekrar kısığa alalım. Biraz daha karıştırdıktan sonra irmik helvası hazır oluyor.

Afiyet olsun.

İRMİK HELVASI PÜF NOKTALARI

Kavurma sırasında dibinin tutmaması için sürekli karıştırmalısınız.

İri taneli irmik ile daha lezzetli olacaktır.

Şekerle kavurduktan sonra topaklanma olmaması için tava kalınlığı, sıcaklık, irmiğin ve şekerin taneli yapısı da irmik helvasının dokusunu etkiler. Bunun için, şekeri ekledikten sonraki kavurma süresini daha kısa tutabilirsiniz.

Su ve şekeri ayrı bir yerde kaynatıp, kavrulan malzemeye şerbet gibi eklemek isterseniz; şerbet çok sıcak olmamalıdır.

Dondurma ile servis edebilirsiniz.

İRMİK HELVASI KAÇ KALORİ?

Orta büyüklükteki 1 porsiyon irmik helvası yaklaşık olarak 532 kaloriye denk gelmektedir.

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SÜTLÜ İRMİK HELVASI TARİFİ

Sütlü irmik helvası tarifi için malzemeler

2 su bardağı irmik

1,5 su bardağı toz şeker

3 su bardağı süt

125 gram tereyağı

1/2 çay bardağı çam fıstığı

2 yemek kaşığı toz antep fıstığı

SÜTLÜ İRMİK HELVASI NASIL YAPILIR?

Bir tencereye süt ve şekeri alıp, ocağın altını açın ve şeker tamamen eriyene dek karıştırın.

Şeker tamamen eriyince şerbetin altını kapatabilirsiniz.

Tereyağını yapışmaz bir tencereye alın, tereyağı eridiğinde fıstığı ilave edin. (Fıstık tercih etmezseniz koymayın.)

Fıstıkları birkaç kez çevirdikten sonra irmiği ekleyin ve tahta kaşık ile sürekli karıştırarak kavurun.

İrmiğin rengi karamel olana dek kavurun.

Sıcak sütü ilave edin. Sütü sıçramaması için yavaş yavaş ilave edin.

İrmik tüm sütü çekecek ve macunumsu bir kıvam alana dek karıştırın.

Ocağın altını kapattıktan sonra demlenmesini ve ılımasını bekleyin.

Üzerini antep fıstığı ile süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.