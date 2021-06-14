Irmakta mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinden geçen Gökırmak'a düşen köpek, ırmağın içerisindeki kum birikintisi üzerinde mahsur kaldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinden geçen Gökırmak'a düşen köpek, ırmağın içerisindeki kum birikintisi üzerinde mahsur kaldı. Derede mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Taşköprü ilçesinde bulunan Kızılırmak'ın en büyük kolu olan Gökrımak'ta bir köpeğin mahsur kaldığını fark eden Adem Demir, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kumda mahsur kalan köpeği merdiven yardımıyla çıkarttı.

Olayla ilgili açıklamada bulunan Adem Demir, "Köpeğin çıkmak için uğraştığını fark ettim. Kum yığıntısının üzerindeyken olayı Taşköprü Belediyemiz İtfaiye ekiplerine bildirdim. Ekiplerimiz kısa süre içerisinde gelerek mahsur kalan köpeğimizi tekrardan özgürlüğüne kavuşturdu" dedi.

Her bir vatandaşın duyarlılık göstereceğine inandığını belirten Demir, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı