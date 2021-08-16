Irmak Arıcı kimdir? Irmak Arıcı kaç yaşında, nereli? Irmak Arıcı biyografisi!
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Irmak Arıcı kimdir? Irmak Arıcı kaç yaşında, nereli? Irmak Arıcı biyografisi!

Irmak Arıcı kimdir? Irmak Arıcı kaç yaşında, nereli? Irmak Arıcı biyografisi!
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"Gece Gibi Gönlün" ve ardından Mustafa Ceceli ile düet yaptığı "Mühür" şarkılarıyla tanınmıştır. "Mühür", müzik listelerinde ilk sıraya yerleşmiştir. Peki, Irmak Arıcı kimdir? Irmak Arıcı kaç yaşında, nereli? Irmak Arıcı mesleği nedir? Irmak Arıcı hayatı ve biyografisi nedir?

"Gece Gibi Gönlün" ve ardından Mustafa Ceceli ile düet yaptığı "Mühür" şarkılarıyla tanınmıştır. "Mühür", müzik listelerinde ilk Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor. sıraya yerleşmiştir. Peki Irmak Arıcı kimdir? Irmak Arıcı kaç yaşında, nereli? Irmak Arıcı mesleği nedir? Irmak Arıcı hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

IRMAK ARICI KİMDİR?

Irmak Arıcı, Türk şarkıcıdır.

"Gece Gibi Gönlün" ve ardından Mustafa Ceceli ile düet yaptığı "Mühür" şarkılarıyla tanınmıştır. "Mühür", müzik listelerinde 1. sıraya yerleşmiştir.

DİSKOGRAFİ

Single'ları;

"Gece Gibi Gönlün" (2019)

"Mühür" (Mustafa Ceceli ile) (2019)

"Mevzum Derin" (2019)

"Kula Bela" (2020)

"Gün Ağarmadan" (Mustafa Ceceli ile) (2020)

"Yağmurum Ol" (2020)

"Söz Yaşları" (2020)

"Mahşer" (Taladro ile) (2020)

"Sonum Olur" (2021)

"Güya" (2021)

"Bizim Çocuklar" (Mustafa Sandal, Eypio ve Derya Uluğ ile) (2021)

"Yallah" (2021)

"Toparlanmam Lazım" (Kerim Araz ile) (2021)

"Gözyaşlarım Saklılar" (Taladro ile) (2021)

Diğer çalışmaları

"Olmaz Olmaz Bu İş Olamaz" (Fikret Şeneş Şarkıları: Volume 2) (2019)

Haber Yorumları
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Irmak Arıcı kimdir? Irmak Arıcı kaç yaşında, nereli? Irmak Arıcı biyografisi! - Haberler
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