İrlanda'dan getirilen 115 Türk vatandaşı yurtlara yerleştirildi
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Kars, Güncel

İrlanda'dan getirilen 115 Türk vatandaşı yurtlara yerleştirildi

İrlanda'dan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tahliye edilen 115 Türk vatandaşı Kars'a getirildi.

21.04.2020 00:34 | Son Güncelleme: 21.04.2020 00:37
İrlanda'dan getirilen 115 Türk vatandaşı yurtlara yerleştirildi

İrlanda'dan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tahliye edilen 115 Türk vatandaşı Kars'a getirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla 115 kişi, İrlanda'dan kalkan uçakla Kars Harakani Havalimanı'na getirildi.

Burada yapılan sağlık kontrolünde ateşleri yüksek olan bazı vatandaşlar ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesine götürüldü.

Çantaları dezenfekte edilen diğer vatandaşlar daha sonra otobüslerle kalacakları KYK İpek Yolu Öğrenci Yurdu'na götürüldü.

Kendilerini Türk bayrakları ve "Ölürüm Türkiyem" şarkısıyla karşılayan yurt çalışanlarına alkışlar ve Türk bayrakları sallayarak karşılık veren vatandaşlar daha sonra odalarına yerleştirildi.

Kars Vali Yardımcısı Tahsin Aksu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Malta'dan dün getirilen 104 vatandaşın yurtlara yerleştirildiğini anımsatarak, "İrlanda'dan 115 vatandaşımızı Kars'ta ağırlayacağız, sağlık tedbirlerine uyarak yurtlara yereştireceğiz. İnşallah daha sonra da sağlıklı şekilde evlerine göndereceğiz." dedi.

Aksu, yurt dışından dün getirilen vatandaşlardan sağlık problemi olanların hastaneye götürüldüğünü ve tetkiklerinin ardından tamamının yurtlara yerleştirildiğini kaydetti.

İrlanda'dan getirilen 115 Türk vatandaşı yurtlara yerleştirildi

Kaynak: AA

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