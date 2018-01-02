Irkçı Paylaşımda Bulunan Alman Milletvekiline Suç Duyurusu

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Federal Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Beatrix von Storch hakkında, Twitter hesabından yaptığı ırkçı paylaşımdan dolayı yüzlerce suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.



Köln Savcılığı Sözcüsü Ulf Willuhn, yaptığı açıklamada, Storch hakkında, halkı kışkırtmak suçlamasıyla kendilerine yüzlerce suç duyurusu ulaştığını belirterek savcılığın bu suç duyurularını incelediğini ifade etti.



Köln Savcılığının bu konuda yetkili olup olmadığını henüz bilmediğini söyleyen Willuhn, şimdilik bu konuda diğer kurumlarla görüşmelere devam ettiklerini aktardı.



Willuhn, bundan sonraki adımın Storch hakkında soruşturma başlatmak olduğunu ve soruşturma başlamadan önce milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması gerektiğini kaydetti.





Öte yandan Köln polisinin de Storch hakkında halkı kışkırtmaktan suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.





Storch, Twitter hesabından, Köln polisinin bağlı olduğu Kuzey Ren Vestfalya polis teşkilatının yılbaşı gecesi, başta Arapça olmak üzere farklı dillerde mesaj yayınlamasına tepki göstermiş ve "Ülkemize neler oluyor? Neden resmi polis sitesi Arapça paylaşımda bulunur? Barbar, Müslüman erkek sürüsünden oluşan grup tecavüzcüleri yatıştırmayı mı kastediyorsunuz?" ifadelerini paylaşmıştı.



Nefret içerikli paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle Twitter hesabı 12 saat boyunca askıya alınan Storch daha sonra Facebook hesabından, "Yeni yıl sansür yasasıyla başlıyor ve kurumlarımız ithal edilen, bıçaklayan ve yağmalayan göçmen gruplarına boyun eğiyor. Alman polisi ülkemizde resmi dil Almanca olmasına rağmen Arapça iletişim kuruyor." yorumunda bulunmuştu.