Irgalamak ne demek? Irgalamak anlamı nedir?
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Irgalamak ne demek? Irgalamak anlamı nedir?

09.12.2020 15:02 | Son Güncelleme: 09.12.2020 15:06
Irgalamak ne demek? Irgalamak anlamı nedir?

Irgalamak kelimesinin sık sık kullanılmaya başlaması sonrası "ırgalamak" kelimesi merak edildi. Peki, ırgalamak anlamı nedir? Irgalamak ne demek?

"Irgalamak kelimesinin TDK'ya göre anlamı merak ediliyor. Peki, Irgalamak ne demek? Irgalamak anlamı nedir?

IRGALAMAK NE DEMEK?

Irgalamak:

1. -i Yerinden oynatıp sallamak, sarsmak.

2. -i, teklifsiz konuşmada İlgilendirmek:

"Çirkin ya da güzel oluşum çoktandır ırgalamıyordu beni." - Azra Erhat

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