İrfan Fidan yemin ederek Anayasa Mahkemesi üyesi oldu
İrfan Fidan'ın kısa özgeçmişinin okunması İrdan Fidan'ın ant içmesi İrfan Fidan'a kisvesini Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın giydirmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İrfan Fidan ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ile selamlaşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip...
İrfan Fidan'ın kısa özgeçmişinin okunması
İrdan Fidan'ın ant içmesi
İrfan Fidan'a kisvesini Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın giydirmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İrfan Fidan ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ile selamlaşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salondan ayrılması
Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyelerinin bulunduğu fotoğraflar ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi İrfan Fidan'ın yemin törenine katıldı. Fidan'a kisvesini Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan giydirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey