İrfan Fidan yemin ederek Anayasa Mahkemesi üyesi oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İrfan Fidan yemin ederek Anayasa Mahkemesi üyesi oldu

09.02.2021 12:42 | Son Güncelleme: 09.02.2021 12:48

İrfan Fidan'ın kısa özgeçmişinin okunması İrdan Fidan'ın ant içmesi İrfan Fidan'a kisvesini Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın giydirmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İrfan Fidan ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ile selamlaşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip...

İrfan Fidan'ın kısa özgeçmişinin okunması

İrdan Fidan'ın ant içmesi

İrfan Fidan'a kisvesini Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın giydirmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İrfan Fidan ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ile selamlaşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salondan ayrılması

Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyelerinin bulunduğu fotoğraflar ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi İrfan Fidan'ın yemin törenine katıldı. Fidan'a kisvesini Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan giydirdi.

İrfan Fidan yemin ederek Anayasa Mahkemesi üyesi oldu
İrfan Fidan yemin ederek Anayasa Mahkemesi üyesi oldu
İrfan Fidan yemin ederek Anayasa Mahkemesi üyesi oldu
İrfan Fidan yemin ederek Anayasa Mahkemesi üyesi oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Mehmet Ali Çelebi Temel Karamollaoğlu
Magazin Buse Varol Barış Manço Demet Akalın Bülent Serttaş
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Erol Bulut Fatih Terim Hakan Kutlu
Tüm Haberler İzmir İstifa Fırtına Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İrfan Fidan yemin ederek Anayasa Mahkemesi üyesi oldu - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 13:04:45. #1.14#
title