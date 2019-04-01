Kanal D'nin Eski Spikeri İrfan Değirmenci Yeni TV Kanalını Açıkladı!
Son olarak Kanal D ekranlarında izlemeye alışık olduğumuz ünlü spiker İrfan Değirmenci TV ekranlarına geri döndüğünü duyurdu.
Ekranların sevilen isimlerinden İrfan Değirmenci, 2017 yılında sevenleriyle buluştuğu Kanal D'den ayrılmıştı. Değirmenci yeni kanalıyla tekrara ekranlarda olacağını duyurdu.
HALK TV'DE ANA HABERLERİ SUNACAK
Ünlü spiker İrfan Değirmenci 2017 yılında, referandumda kullanacağı oyu açıkladığı gerekçesiyle Kanal D'den çıkarılmıştı. Sosyal medya hesabından yeni kanalı Halk TV'de olacağını sevenleriyle paylaşarak davette bulundu. Değirmenci, Halk TV'de ana haberleri sunacağını da belirtti.
GENEL YAYIN YÖNETMENİ DUYURDU
Daha önce TRT'de çalışmalar yürüten ve sonrasından Halk TV'ye geçen Genel Yayın Yönetmeni Serhan Asker, başarılı spiker Değirmenci'nin artık Halk TV'de olduğunu Instagram üzerinden bildirdi. Asker, "O artık Halk TV'de. Hoş geldin İrfan Değirmenci. Ana haber artık ona emanet. Baharın bir başka güzel haberim. Yolumuz açık olsun. Bu akşam 18.00'da sizlerle" ifadelerine yer verdi.
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Az yalamadı chp yi sonuçtaCevap Yaz Yayından Kaldır
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Hah tam yerini bulmuş...! Bir insan fanatik olmamali...hele hele halka haber yapiyorsan daha dikkatli olmalisin,.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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özledik haberlriniCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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SEN BOŞ ADAM GEWSEKCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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HOŞ ADAMCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır