İrfan Can Kahveci kimdir? İrfan Can Kahveci kaç yaşında, nereli?
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İrfan Can Kahveci kimdir? İrfan Can Kahveci kaç yaşında, nereli?

02.12.2020 23:00 | Son Güncelleme: 02.12.2020 23:05
İrfan Can Kahveci kimdir? İrfan Can Kahveci kaç yaşında, nereli?

Başarılı performansı ve disiplini ile dikkat çekmeyi başaran başarılı futbolcu İrfan Can Kahveci kimdir? İrfan Can Kahveci kaç yaşında, nereli? İrfan Can Kahveci hangi takımlarda oynadı?

İstanbul Başakşehir FK'de forma giyen orta saha futbolcusu İrfan Can Kahveci kimdir? İrfan Can Kahveci kaç yaşında, nereli?

İRFAN CAN KAHVECİ KİMDİR?

İrfan Can Kahveci (d. 15 Temmuz 1995), Türk millî futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden İstanbul Başakşehir'de forma giymektedir. Babası Çorum Bayatlı, annesi ise Yozgatlı olan İrfan Can, Ankara'nın Ayaş ilçesine bağlı Bayat Köyü'nde doğdu. İki kardeş olan İrfan Can'ın bir de ablası bulunmaktadır. Annesi ev hanımı, babası ise OSTİM'de çalışan bir motor ustasıdır. İrfan, liseyi bitirdikten sonra Gazi Üniversitesi BESYO'ya girdi.

İRFAN CAN KAHVECİ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Kulüp takımları

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Futbola 7 yaşında Gençlerbirliği Futbol Okulu'nda başladı. Futbol okulunda geçirdiği yıllardan sonra seçmelerde kendini göstererek Gençlerbirliği Altyapısına giren İrfan, Fuat Çapa döneminde Gençlerbirliği ile profesyonelliğe geçiş sözleşmesi imzaladı ve 2012-2013 sezonunda Gençlerbirliği A2 takımında düzenli olarak forma giymeye başladı. Gençlerbirliği A Takımı'yla da, 27 Nisan 2012'de, Türkiye Kupası mücadelesinde ilk kez Kayserispor'a karşı maçın son 5 dakikasında forma giyen İrfan, 2013-2014 sezonunda tecrübe kazanması için Gençlerbirliği'nin altyapı takımı olan Hacettepe'ye gönderildi.[2] Burada 34 maçta 4 gol kaydeden ve 2013-2014 sezonu sonunda Hacettepe'nin 2. Lig'e yükselmesine katkıda bulunan İrfan, 2014-2015 sezonu başında Gençlerbirliği A Takımı kadrosuna alındı.

Millî takım

2012 yılının başında Hakan Tecimer yönetimindeki Türkiye 17 yaş altı millî futbol takımına çağrılan Kahveci, Türkiye formasını ilk olarak Azerbaycan'a karşı giydi. 4-0 galibiyetle biten o maçta bir asist yaptı. Bir sonraki Ukrayna maçında da forma giyen İrfan, ilk millî golünü kaydetti. Türkiye U-17 takımında toplamda 7 maçta forma giyip 1 gol kaydeden İrfan, Türkiye U-18 takımında 4 kez, Türkiye U-20 takımında ise 3 kez forma giymiştir.

İRFAN CAN KAHVECİ BOY VE KİLOSU!

Boy: 1,75 m

Kilo: 71 kg

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