İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a gönderme!
Oyuncu İrem Sak, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı
05.03.2020 21:43 | Son Güncelleme: 05.03.2020 21:43
Sak'a geçtiğimiz günlerde Tuvana Türkay'ın başrol oynadığı sinema galasında yaptığı gafı hatırlatılması üzerine "Çekilen filmlerde eğlendiğin'de oluyor, eğlenmediğin'de oluyor. Ama neyi nasıl yansıtmak ve nasıl bir tavırla yansıttığın çok önemli aslında.& ; Kameraların önünde biraz ayar önemli galiba" diye cevap verdi.
Kaynak: Snob Magazin
HABER YORUMLARI