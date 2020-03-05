İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a gönderme!

05.03.2020 21:43 | Son Güncelleme: 05.03.2020 21:43

Sak'a geçtiğimiz günlerde Tuvana Türkay'ın başrol oynadığı sinema galasında yaptığı gafı hatırlatılması üzerine "Çekilen filmlerde eğlendiğin'de oluyor, eğlenmediğin'de oluyor. Ama neyi nasıl yansıtmak ve nasıl bir tavırla yansıttığın çok önemli aslında.& ; Kameraların önünde biraz ayar önemli galiba" diye cevap verdi.



