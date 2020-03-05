İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a gönderme!
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İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a gönderme!

Oyuncu İrem Sak, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı

05.03.2020 21:43 | Son Güncelleme: 05.03.2020 21:43
İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a gönderme!

Sak'a geçtiğimiz günlerde 'ın başrol oynadığı sinema galasında yaptığı gafı hatırlatılması üzerine "Çekilen filmlerde eğlendiğin'de oluyor, eğlenmediğin'de oluyor. Ama neyi nasıl yansıtmak ve nasıl bir tavırla yansıttığın çok önemli aslında.& ; Kameraların önünde biraz ayar önemli galiba" diye cevap verdi.

Kaynak: Snob Magazin

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