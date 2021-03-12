Meslektaşları milyonlar harcarken İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı
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Meslektaşları milyonlar harcarken İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı

12.03.2021 20:02 | Son Güncelleme: 12.03.2021 20:58

Nişantaşı'nda bir ajanstan çıkarken görüntülenen oyuncu İrem Sak'ın, elektrikli scooter'a bindiği görüldü. Çevreci bir insan olduğunu söyleyen Sak, "Benzinli araç sevmediğim için hiç otomobilim olmadı" dedi.

Son zamanların en başarılı kadın oyuncularından İrem Sak, Nişantaşı'nda bir ajanstan çıkarken kameralara yansıdı. Elektrikli bir scooter'a bindiği görülen güzel oyuncu, çevreci biri olduğunu ve daha önce hiç aracının olmadığını söyledi.

"İNŞALLAH ELEKTRİKLİ ARABAM OLUR"

Benzinli otomobil almayacağını dile getiren İrem Sak, "İnşallah elektrikli arabam da olur, scooter'ım da elektrikle çalışıyor. Benzinli araç sevmediğim için hiç otomobilim olmadı" dedi. Yeni dizi projeleri hakkında da konuşan Sak, "Bir şeyler var kesinleşince haber veririm, sinema değil dizi. Benim gönlüm türden ziyade iyi senaryodan yana. Ben o kafalardaki komedi oyuncusu algısını kırdım bence, iyi senaryo olsun yeter ki türün hiç önemi yok. Güzel iş çıksın yeter, komedi de dram da olur" ifadesinde bulundu.

Meslektaşları milyonlar harcarken İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı
Haber Yorumları (17)
İLGİNC: ilgimi ceken o gözlük ve maskeyi takan kişiyi nasıl tanıyabildikleri. . Türkiye''de habercilik de bitmiş. . . . sıvı yağ''a yine zam gelmiş habarınız olsun.
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MAHO DAYI: Tebrikler
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SAKARYALI HATUN: Ehliyet alalı üç yıl oldu. Araba almayı düşünmüyorum. :))
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