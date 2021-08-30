İrem Sak'ın tatil pozuna Reynmen ve Cemal Can kayıtsız kalmadı
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İrem Sak'ın tatil pozuna Reynmen ve Cemal Can kayıtsız kalmadı

İrem Sak'ın tatil pozuna Reynmen ve Cemal Can kayıtsız kalmadı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Yaz biterken soluğu Bodrum'da alan İrem Sak bikinili pozuyla hayranlarını mest etti. Sak'ın beyaz bikinili pozuna ilk yorum Survivor Cemal Can'dan geldi.

Herkes yaza veda ederken İrem Sak soluğu Bodrum'da aldı ve tatil pozlarına bir yenisini ekledi. İrem Sak'ın Instagram paylaşımına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı. Son olarak Instagram hesabından beyaz bikinisiyle sere serpe yatarken selfie çektiği anları paylaşan İrem Sak'a Reynmen ve Cemal Can Canseven'den yorum gecikmedi. Survivor Cemal Can "Maşallah İrem hanım" derken Reynmen ise emojiyle duygularını ifade etti. İrem Sak'ın yeni sezonda Modern Kadın adlı dizide yer alacağı iddia edilmiş ancak dizi hakkında hiçbir detay daha açıklanmamıştı.

Kaynak: Snob Magazin

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