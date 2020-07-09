İrem'i bıçakla öldüren Afgan sanığa 26 yıl hapis ESKİŞEHİR'de, İrem Ayrancı'yı (30) bıçaklayarak, öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Afganistan uyruklu İzzetullah Entuzam (30), 'kasten öldürme' suçundan 18 yıl, kadının parası ile cep telefonunu çaldığı için de 'hırsızlık'tan 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ESKİŞEHİR'de, İrem Ayrancı'yı (30) bıçaklayarak, öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Afganistan uyruklu İzzetullah Entuzam (30), 'kasten öldürme' suçundan 18 yıl, kadının parası ile cep telefonunu çaldığı için de 'hırsızlık'tan 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Entuzam, son savunmasında, genç kadınla para nedeniyle tartıştıklarını belirterek, "Masanın üzerinde duran bıçağı alarak vücudunu çeşitli yerlerine sapladım. Daha sonrasını hatırlamıyorum. Pişmanım" dedi.

Tepebaşı ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'ndeki binanın giriş katında oturan İrem Ayrancı'dan geçen yıl 14 Ağustos'ta haber alamayan yakınları, polis ekiplerinden yardım istedi. Adrese giden ekipler, kapıyı çilingire açtırarak, girdikleri evde genç kadını bıçakla öldürülmüş buldu. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, genç kadının evde bulunamayan cep telefonunun izini sürüp, katil zanlısı Afgan İzzetullah Entuzam'u yakaladı. Emirler Mahallesi'nde saklandığı kulübede gözaltına alınan Entuzam, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Entuzam hakkında, 'kasten öldürme' suçundan Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

'POLİSE ŞİKAYET EDECEĞİNİ SÖYLEDİ, ÖFKELENDİM'İzzetullah Entuzam hakkında yargılama tamamlandı. Tutuklu sanık, karar duruşmasına Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tercüman aracılığıyla ifade veren Entuzam, "Eskişehir'e geldiğimde çobanlık yaparak geçimimi sağlamaya başladım. Emirler Mahallesi'nde çobanlık yapmaya başladım. Hayvanları otlatmaktan döndükten sonra dinlenmek için kaldığım barakaya giderek uzandım. Cep telefonumu tanımadığım bir numara aramış. Numarayı aradım karşıma bir bayan çıktı. Bir süre sohbet ettik. Bana para karşılığı birlikte olabileceğimi söyledi. Adresini istedim. O da verdi. Olay günü verdiği adrese giderek evinde 600 lira karşılığında birlikte olduk. Daha sonra birlikte dışarı çıktık; karnını doyurdu, marketten alışveriş yaptık. Tekrar eve döndüğümüzde yeniden birlikte olmak istedim o da kabul etmedi. Para istedi, 'Yok' dediğimde bağırmaya başladı, küfürler ediyordu. 'Tecavüz etti' diye polise şikayet edeceğini söyledi. Öfkeye kapıldım. Masanın üzerinde duran bıçağı alarak vücudunu çeşitli yerlerine sapladım. Daha sonrasını hatırlamıyorum. Pişmanım" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, İrem Ayrancı'yı bıçaklayarak öldüren İzzetullah Entuzam'a 'kasten öldürmek' suçundan 18 yıl, cep telefonu ve parasını çaldığı için de 'hırsızlık' suçundan 8 yıl hapis cezası verdi.

Kaynak: DHA