13.01.2020 12:21 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:21

Oyunculuğuyla beğeni toplayan İrem Helvacıoğlu, magazin gündemine yön veren açıklamalarıyla gündem oluyor. Dikkat çekici açıklamalarıyla öne çıkan İrem Helvacıoğlu hakkında merak dolu sorular soruluyor. İrem Helvacıoğlu kimdir? İrem Helvacıoğlu hayatı ve biyografisi!

İREM HELVACIOĞLU KİMDİR?

İrem Helvacıoğlu Doğum Tarihi: 2 Şubat 1990

İrem Helvacıoğlu Kaç Yaşında: 29 yıl yaşında

İrem Helvacıoğlu Doğum Yeri: Almanya

İrem Helvacıoğlu Nereli: Ankaralı

İrem Helvacıoğlu Boy: 1,7 m

İrem Helvacıoğlu Kardeşleri: Merve Helvacıoğlu

2 Şubat 1990'da Almanya'da doğan İrem Helvacıoğlu aslen Ankaralıdır. Oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezinde aldı. Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde ilk kez izleyici karşısına çıktı. Daha sonra Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu, Güneşin Kızları dizilerinde rol aldı. 2016'da No: 309 dizisinde Pelin Su karakterini canlandırdı. Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes karakterini canlandırdı.

İrem Helvacıoğlu

İREM HELVACIOĞLU'NUN YER ALDIĞI YAPIMLAR

2014/ Aşkın Dili - Yardımcı Karakter

2016/ Organik Aşk Hikayeleri - Başrol Oyuncusu

2017/ Babası Aslı - Başrol Oyuncusu

2018/ Kızım ve Ben - Serap - Başrol Oyuncusu

2010/ Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi - Yardımcı Karakter

2012/ Muhteşem Yüzyıl - Nurbahar Hatun (Clara) - Yardımcı Karakter

2013-2015/ Kurtlar Vadisi Pusu- Esra Türkmen - Yardımcı Karakter

2015/ Güneşin Kızları – Tuğçe - Yardımcı Karakter

2016-2017/ No: 309 -Pelinsu - Yardımcı Karakter

2018-2019/ Sen Anlat Karadeniz - Nefes Zorlu Kaleli - Başrol Oyuncusu

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