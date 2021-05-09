İrem Helvacıoğlu'ndan Özcan Deniz'e ağır gönderme: Bana saygısızlık yaptı
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İrem Helvacıoğlu'ndan Özcan Deniz'e ağır gönderme: Bana saygısızlık yaptı

İrem Helvacıoğlu'ndan Özcan Deniz'e ağır gönderme: Bana saygısızlık yaptı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

'Seni Çok Bekledim' dizisinin erken final yapmasından sonra İrem Helvacıoğlu ile Özcan Deniz, Instagram'dan birbirini takipten çıkmış, fotoğrafları silmişti. Helvacıoğlu, ilk kez konuştu. İşte detaylar...

İrem Helvacıoğlu, 'Seni Çok Bekledim' dizisi finalinden sonra partneri Özcan Deniz'le Instagram'dan birbirlerini silmeleri hakkında ilk kez konuştu. Posta gazetesinden Bekir Saçar'a röportaj veren oyuncu, yaşanan olayı anlattı.

Özcan Deniz ile başrolünde oynadığın dizi 'Seni Çok Bekledim', erken final yaptı. Ne söylemek istersin?

Burada reytingin düşük olmasına değil, neden düşüşe geçtiğine bakmak lazım. Muhteşem bir kadroydu, herkes işinde en iyisi olmaya çalıştı. "İşte budur" deyip karar verdiğim senaryo, olduğu gibi gitmedi. Bu da izleyiciye yansıdı. Bunu oyuncu olarak fark edip tepki gösterseniz de oynamak zorundasınız.

Dizi bittikten sonra Özcan Deniz'i Instagram'da takip etmeyi bıraktığın ve birlikte tüm fotoğraflarınızı sildiğin yazıldı. Bu olayın aslı nedir?

İşin aslı yanlış biliniyor. Takipçilerimden "Özcan Deniz seni takipten çıkardı ve birlikte tüm fotoğraflarınızı sildi. Siz niye onu hala takip ediyorsunuz ve fotoğraflarını silmiyorsunuz?" diye mesajlar gelince bu olayı öğrendim. Dizi zamanında aramızda bireysel hiçbir sorun yaşanmadı ama dizinin bir gerginliği vardı. Dizi bittikten sonra bir daha hiç görüşmedik. Bu yapılan çok büyük bir saygısızlık. Fanlarım beni haberdar edince ben de takibi bıraktım ve tüm fotoğraflarımızı sildim. Bu saygısızlık karşısında başka ne yapabilirdim ki?

Kaynak: Snob Magazin

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