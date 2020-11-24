İrem Derici'nin geçen hafta müzikseverlerle buluşturduğu şarkısının klibi olay oldu

Yayımlandığı günden bu yana açık sahneleri bulunduğu gerekçesiyle çok konuşulan İrem Derici'nin "Senin Hastan" isimli şarkısının klibi için RTÜK'ten uyarı geldi.

Pop müziğin şarkılarıyla kadar olduğu renkli kişiliğiyle de büyük beğeni toplayan İrem Derici iki şarkıdan oluşan Maxi Single'ı 'Senin Hastan'ı yayınlamıştı. Klibinde Brezilyalı modelle samimi anları olan Derici'ye RTÜK'ten uyarı geldi.

BAZI SAHNELERİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

İrem Derici'nin, Brezilyalı model Diogo Fedrizzi ile bolca açık sahneleri bulunduğu gerekçesiyle çok konuşulan Murat Joker yönetmenliğinde çekilen "Senin Hastan" şarkısının klibi kısa sürede YouTube trend videolar listesine girmiş ve uzun süre ilk sıralarda kalmıştı.





Kaynak: Snob Magazin