İrem Derici'nin geçen hafta müzikseverlerle buluşturduğu şarkısının klibi olay oldu
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İrem Derici'nin geçen hafta müzikseverlerle buluşturduğu şarkısının klibi olay oldu

24.11.2020 17:04 | Son Güncelleme: 24.11.2020 18:20

Yayımlandığı günden bu yana açık sahneleri bulunduğu gerekçesiyle çok konuşulan İrem Derici'nin "Senin Hastan" isimli şarkısının klibi için RTÜK'ten uyarı geldi.

Pop müziğin şarkılarıyla kadar olduğu renkli kişiliğiyle de büyük beğeni toplayan İrem Derici iki şarkıdan oluşan Maxi Single'ı 'Senin Hastan'ı yayınlamıştı. Klibinde Brezilyalı modelle samimi anları olan Derici'ye RTÜK'ten uyarı geldi.

BAZI SAHNELERİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

İrem Derici'nin, Brezilyalı model Diogo Fedrizzi ile bolca açık sahneleri bulunduğu gerekçesiyle çok konuşulan Murat Joker yönetmenliğinde çekilen "Senin Hastan" şarkısının klibi kısa sürede YouTube trend videolar listesine girmiş ve uzun süre ilk sıralarda kalmıştı.

İrem Derici'nin, geçen hafta müzikseverlerle buluşturduğu şarkısı 'Senin Hastan' klibi olay oldu
İrem Derici'nin, geçen hafta müzikseverlerle buluşturduğu şarkısı 'Senin Hastan' klibi olay oldu


İrem Derici'nin geçen hafta müzikseverlerle buluşturduğu şarkısının klibi olay oldu
İrem Derici'nin geçen hafta müzikseverlerle buluşturduğu şarkısının klibi olay oldu

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları (3)
MİNE MİNNOŞ: Ne var bunda diyecemde E be kardeşim Böyle şeyleri Rütükün Yasak vereceğinide bile bile Biliyorsun Ne diye yapıyorsun Bacım .
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VATAN: BUNLAR İNSAN BUNLAR İNSANLIĞIN YÜZKARASI BAŞIMIZA GELEN NUSUBETLER BU TİPLER YÜZÜNDEN
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HAYIR: Onların yüzünden değil, hepimizin yüzünden, evrene gram faydası olmayan bencil canlılarız.
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