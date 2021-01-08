İrem Derici'nin itirafı magazin gündemine bomba gibi düştü: Ben de aldattım

Her açıklaması ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren şarkıcı İrem Derici, Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programına konuk oldu. Özel hayatıyla ilgili yaptığı itiraflarla gündem olan İrem Derici, "Ben de aldattım. Psikolojik şiddet çok garip bir şey. Öyle bir şey diyor ki, hıncımı alamıyorum. Gidiyorum aldatıyorum" dedi.

Üniversite yıllarında cinsel içerikli film izleyip kendisini tatmin ederken annesine yakalandığını söyleyen İrem Derici, özel hayatıyla ilgili yaptığı itiraflarla magazin gündemine bomba gibi düştü.

YouTube'da yayınlanan Konuşanlar programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu Exxen'de yayın yapmaya başlayan Hasan Can Kaya'nın konuğu olan İrem Derici, sevgililerini aldattığı itirafında bulundu.

"HINCIMI ALAMIYORUM, GİDİYORUM ALDATIYORUM"

Programda Derici, "Ben de aldattım. Psikolojik şiddet çok garip bir şey. Öyle bir şey diyor ki, hıncımı alamıyorum. Gidiyorum aldatıyorum ama haberi de olmuyor. Ne yapmış oluyorum şimdi? Hepsini aldatmadım ama" dedi. İlişkileri hakkında konuşan Derici "Evliliğimde ya da uzun ilişkimde böyle bir şerefsizlik yapmadım. Ne zaman aldatsam, 3 ila 5 iş günü arasında o ilişki bitti" diye konuştu.

"ÇOK SAHTE HESABIM VAR"

Sahte hesaplarının olduğunu söyleyen Derici, "Çok sahte hesabım var. Birinde Trabzon'da yaşayan 26 yaşında bir kızım. Kedim de var, adı Fısfıs. Muhabbet ediyorum takipçilerimle" ifadelerini kullandı.