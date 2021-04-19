İrem Derici'nin İbo Show'da giydiği ve sosyal medyada gündem olan kıyafetin fiyatı ortaya çıktı
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İrem Derici'nin İbo Show'da giydiği ve sosyal medyada gündem olan kıyafetin fiyatı ortaya çıktı

İrem Derici'nin İbo Show'da giydiği ve sosyal medyada gündem olan kıyafetin fiyatı ortaya çıktı
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Magazin

Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin konuk olduğu İbo Show'da giydiği ve sosyal medyada gündem olan kıyafetine toplamda 1760 TL ödediği belirlendi.

Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show'a konuk olan İrem Derici'nin kıyafeti sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girmişti. Ünlü şarkıcı, konuyla ilgili sosyal medyada yapılan yorumlara "Şu oversize takım olayına alışsanız iyi olur" yanıtını vermişti.

İrem Derici'nin İbo Show'da giydiği ve sosyal medyada günde olan kıyafetin fiyatı ortaya çıktı

TAKIMIN FİYATI 1760 TL

"Seneye de giyerim demiş" şeklindeki esprilere konu olan büyük beden takım elbisesinin fiyatı ortaya çıktı. İrem Derici'nin programda giydiği büyük beden ceket 750 TL'ye pantolon ise 1.010 TL'ye satılıyor.

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Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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