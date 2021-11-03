İrem Derici kendisine "Çirkin" diyen erkek takipçisine küfretti - Haberler Magazin
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İrem Derici kendisine "Çirkin" diyen erkek takipçisine küfretti

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz haftalarda Harbiye konseri öncesi ekibine küfür ettiği görüntülerden dolayı günlerce konuşulan İrem Derici, bu sefer de kendisine "Çirkin" diyen erkek takipçisine küfretti.

Şarkılarıyla adından söz ettiren İrem Derici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve çıkışlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Şarkıcı son olarak bir erkek takipçisiyle arasında geçen diyalogla dikkat çekti.

TAKİPÇİSİNE KÜFÜR EDEREK CEVAP VERDİ

Bir erkek sosyal medya kullanıcısı şarkıcı için "Bebek'te İrem Derici'yi gördüm. Öyle söylendiği gibi çirkin değil, daha çirkin" yorumunu yaptı. Birkaç gündür şehir dışında olan şarkıcı ise yapılan yoruma "A.. salağı 4 gündür Kapadokya'dayım ben" diyerek küfretti.

İrem Derici kendisine 'Çirkin' diyen erkek takipçisine küfretti

EKİBİNE KÜFRETMİŞTİ

Harbiye'de 150 kişilik ekibiyle konser veren İrem Derici'nin sahneye çıkmadan önce ekibine küfür ettiği anlarda çekilen videosu gündem oldu. Derici'nin videoda ekibine "Hazır mıyız arkadaşlar akşam a..... k... ortalığın?" diye sesleniyor.

Şarkıcı İrem Derici'nin Harbiye konserinden önce küfür ettiği anlar ortaya çıktıŞarkıcı İrem Derici'nin Harbiye konserinden önce küfür ettiği anlar ortaya çıktı

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Ecem Altan
Ecem Altan
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