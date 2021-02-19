İrem Derici'den "Cinsellik her yaşta önemli mi?" sorusuna Haydar Dümen'li cevap

Yaptığı dobra açıklamalarla sık sık gündem olan İrem Derici, "Cinsellik her yaşta önemli" diyen takipçisine Haydar Dümen'in fotoğrafını paylaşarak cevap verdi.

Geçtiğimiz günlerde konuk olduğu Konuşanlar programında üniversiteye gittiği dönemde evde kendi kendini tatmin ederken annesine yakalandığı itiraf eden İrem Derici, bu sefer de takipçilerine verdiği cevapla gündem oldu.

CİNSELLİK SORUSUNA HAYDAR DÜMEN'Lİ CEVAP

Sosyal medya hesabı Instagram'dan takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Derici, "Cinsellik her yaşta önemli midir?" diyen takipçisine Seksoloji uzmanı Haydar Dümen'in fotoğrafını paylaşıp "Hatta kalın lütfen aktarıyorum" diyerek cevap verdi.

EN EĞLENDİĞİ FOTOĞRAFIYLA İLGİLİ SORUYA İLGİNÇ CEVAP

Geçtiğimiz aylarda koronavirüsü atlatan İrem Derici, önceki akşam arkadaşlarıyla sahil kenarında piknik yaparken görüntülenmiş Yanına gelen muhabiri "Şikayet edilecek yer varsa gidin edin" diyerek terslemişti. Kuralları ihlal ettiği için 4 bin 369 lira ceza kesilen Derici'nin takipçisinin "Yakın zamanda en eğlendiğin foto ne?" sorusuna piknik yaparak çekilen fotoğrafıyla cevap vermesi dikkat çekti.