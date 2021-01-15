İrem Derici: Babam en büyük destekçim
15.01.2021 15:04 | Son Güncelleme: 15.01.2021 15:07
Babası Hulusi Derici'nin daima yanında olduğunu belirten ünlü şarkıcı, "Ailem birini öldürmediğim, bile isteye hayatına kast etmediğim sürece hep yanımdadır ve bu hayattaki en büyük şansım. Babam en büyük destekçim" dedi.
Babası Hulusi Derici'nin daima yanında olduğunu belirten ünlü şarkıcı, "Ailem birini öldürmediğim, bile isteye hayatına kast etmediğim sürece hep yanımdadır ve bu hayattaki en büyük şansım. Babam en büyük destekçim" dedi.
Kaynak: Hürriyet