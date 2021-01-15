İrem Derici: Babam en büyük destekçim

Babası Hulusi Derici'nin daima yanında olduğunu belirten ünlü şarkıcı, "Ailem birini öldürmediğim, bile isteye hayatına kast etmediğim sürece hep yanımdadır ve bu hayattaki en büyük şansım. Babam en büyük destekçim" dedi.