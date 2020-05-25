Şarkıcı İrem Derici'den itiraf: 10 milyon TL param olsa bu işi bırakırım
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Şarkıcı İrem Derici'den itiraf: 10 milyon TL param olsa bu işi bırakırım

Yaptığı her paylaşım ve açıklamayla gündemden düşmeyen İrem Derici, hakkında merak edilen soruları yanıtlarken 10 milyon TL'si olduğunda şarkıcılık mesleğini bırakacağını söyledi.

Şarkıcı İrem Derici'den itiraf: 10 milyon TL param olsa bu işi bırakırım
25.05.2020 10:41 | Son Güncelleme: 25.05.2020 10:41

Salgın nedeniyle işleri durdurulduğu için vaktini evinde geçiren İrem Derici, karantina süreciyle gündeme gelmeyedevam ediyor. 2. Sayfa programına bağlanan Derici, 10 milyonu olsa şarkıcılık mesleğini bırakacağını söyledi.

"KARŞI CİNSTE ESMER SEVERİM"

Samimiyetiyle her zaman ön planda olan Derici, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının sorularını yanıtladı. Derici, hakkında merak edilen sorulara da makyaj yaparken yanıt verdi. Derici, "Sarışın mı, esmer mi?" sorusuna, "Kendim içinse sarışın seviyorum. Daha çekici olduğumu düşünüyorum. Karşı cins olduğu zaman esmer" yanıtını verdi.

Şarkıcı İrem Derici'den itiraf: 10 milyon TL param olsa bu işi bırakırım

"BENİ PARAYLA KANDIRAMAZSINIZ"

Ünlü şarkıcı, "Zengin mi, fakir mi?" sorusuna ise, "Hiç öyle bir ayrım yapmadı. Hiç düşünmedim. Kelle avcısı değilim. Sırf parası var diye biriyle olamam. Beni parayla kandıramazsınız beyler!" cevabını verdi.

Derici ayrıca, "En iyi yürüme yöntemi ise DM (Direkt mesaj)" dedi. "Hangi mesajın ifşa olsa utanırsın?" sorusuna İrem Derici, "Hiçbiri. Utanılacak bir şey yazmam. Bill Gates mi, Brad Pitt mi? Bill Gates zeki tamam ama her açıdan Brad Pitt!" dedi.

"10 MİLYONUM OLSA İŞİ BIRAKIRDIM"

Ünlü şarkıcı, "10 milyon liram olsa kaç günde nereye harcarsın?" sorusuna ise, "Don atlet koşarım. Eli yüzü düzgün bir ev alırım. Gerisiyle de yatırım yaparım. Bankaya koyarım. Onun faiziyle yaşardım. ve bu işi bırakırdım. İnsanlar beni çok yordu çünkü." yanıtını verdi.

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