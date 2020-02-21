İrem Akın kimdir? İrem Akın nereli, kaç yaşında?

21.02.2020 10:40 | Son Güncelleme: 21.02.2020 10:41

İrem Akın boyu, kilosu kaç merak ediliyor. Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde eğitim gördü. Muaythai kadın sporcusu olarak tanındı. 60 kiloda Milli boksör olarak yarışıyor. İrem Akın hakkında ayrıntılı bilgi haberimizde.

İREM AKIN KİMDİR?

Genç boksör, 1998 yılında Tekirdağ'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde eğitim gördü. Akın, Muaythai bayan sporcusu olarak biliniyor.

İrem Akın, 2013 yılında Kadınlar Kick Boks şampiyonasında Avrupa Şampiyonluğu elde etti. 22 yaşındaki sporcu, 2013'de Kadınlar Kick Boks şampiyonasında Avrupa Şampiyonu oldu. 1.70 cm boyunda ve 60 kg olan İrem Akın spora 9 yaşında başladı. Üç yıl üst üste şampiyon olan tek Muaythai bayan sporcusu olarak da tarihe geçti. Abisi ile birlikte Kick Boks'a başladı.