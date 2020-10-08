Ireland Baldwin kimdir? Ireland Baldwin boyu ve kilosu nedir? Ireland Baldwin sevgilisi kim?

Hollywood'un olaylı evliliklerinden olan Alec Baldwin ile Kim Basinger evliliklerinden olan Ireland Baldwin kaç yaşında? Ireland Baldwin kimdir? Ireland Baldwin boyu ve kilosu nedir? Ireland Baldwin sevgilisi kim?

23 Ekim 1995 yaşında olan Ireland Baldwin ABD'de modellik yapmaktadır. Ireland Baldwin kimdir?Ireland Baldwin boyu ve kilosu nedir? Ireland Baldwin sevgilisi kim?

IRELAND BALDWIN KİMDİR?

İrlanda Eliesse Baldwin, Amerikalı bir model ve oyuncu. Sık sık annesinin soyadını içeren İrlanda Basinger Baldwin'e gidiyor. Baldwin 2013 yılında modellik ve oyunculuk yapmaya başladı ve Grudge Match gibi filmlerde ve Grazia gibi dergilerin başyazılarında yer aldı.

IRELAND BALDWIN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Baldwin, 2014 yılında rapçi Angel Haze ile ilişki içindeydi. 2015 yılında Haze, "Candlxs" adlı parçasını Baldwin'e ayırdı. Kapak resmi, Baldwin ve Haze tarafından boyanmış Haze'i içeriyor. Birkaç ay sonra Baldwin, Malibu'nun Soba İyileşme Merkezi'nde "duygusal travma" olup olmadığını kontrol etmeden önce ilişkiyi bitirdi.

IRELAND BALDWIN BOYU VE KİLOSU NEDİR?

Boy: 1,85 m,

Kilo:80