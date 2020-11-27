İranlı üst düzey nükleer bilimci Fahrizade suikasta uğradı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

İranlı üst düzey nükleer bilimci Fahrizade suikasta uğradı

27.11.2020 18:47 | Son Güncelleme: 27.11.2020 18:51
İranlı üst düzey nükleer bilimci Fahrizade suikasta uğradı

İran'ın nükleer programında görevli üst düzey bilim insanlarından Muhsin Fahrizade, başkent Tahran'da suikasta uğradı.

İran'ın nükleer programında görevli üst düzey bilim insanlarından Muhsin Fahrizade, başkent Tahran'da suikasta uğradı. Hastaneye kaldırılan Fahrizade'nin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İran'ın nükleer programında görevli üst düzey bilim insanlarından Muhsin Fahrizade'nin başkent Tahran'da suikasta uğradığı duyuruldu. İran devlet televizyonu, öğle saatlerinde saldırıya uğrayan Fahrizade'nin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını duyurdu.

DIŞİŞLERİ BAKANI ZARİF: İSRAİL'İN ROLÜ OLDUĞUNA DAİR BELİRTİLER VAR

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif söz konusu suikasta ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in suikastta rolü olduğuna dair belirtilerin olduğunu söyledi. Zarif, "Teröristler bugün önemli bir İranlı bilim adamını öldürdü. İsrail'in rolüne dair ciddi belirtileri olan bu korkaklık, faillerin çaresizce savaş çığırtkanlığını gösteriyor. İran uluslararası toplumu ve özellikle de Avrupa Birliği'ni utanç verici çifte standartlarına son vermeye ve bu devlet terörü eylemini kınamaya çağırıyor" dedi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

İran'ı sarsan saldırı! 'Nükleer programın babası' suikasta uğradı
İran'ı sarsan saldırı! "Nükleer programın babası" suikasta uğradı
Yakalanmasalar bize bunu yedireceklerdi! Sağlığımızı hiçe sayan firma hak ettiğini buldu
Yakalanmasalar bize bunu yedireceklerdi! Sağlığımızı hiçe sayan firma hak ettiğini buldu
Berat Albayrak bir görevinden daha istifa etti! İşte yerine getirilen isim
Berat Albayrak bir görevinden daha istifa etti! İşte yerine getirilen isim

İranlı üst düzey nükleer bilimci Fahrizade suikasta uğradı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

New York Times: Koronavirüs mutasyona uğradı, artık durdurulamaz hale geldi
New York Times: Koronavirüs mutasyona uğradı, artık durdurulamaz hale geldi
New York Times: Trump geçen hafta İran'ın nükleer tesisini vurmaktan danışmanlarının tavsiyesi üzerine vazgeçti
New York Times: Trump geçen hafta İran'ın nükleer tesisini vurmaktan danışmanlarının tavsiyesi üzerine vazgeçti
New York Times'dan bomba iddia: Trump giderayak İran'ın nükleer tesisine saldırmak istedi
New York Times'dan bomba iddia: Trump giderayak İran'ın nükleer tesisine saldırmak istedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Lütfi Elvan Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Alaattin Çakıcı
Magazin Teoman Sezen Aksu Hande Erçel İbrahim Büyükak
Spor Falcao Ozan Tufan Caner Erkin Gökhan Gönül Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk Adana Malatya Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İranlı üst düzey nükleer bilimci Fahrizade suikasta uğradı - Tahran
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 18:53:48. #1.14#
title